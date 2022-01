Tempesta d'amore, anticipazioni 22 gennaio: una proposta spiazzante (Di sabato 22 gennaio 2022) Ariane Kalenberg, ancora una volta, potrebbe mandare all'aria i piani di Christoph Saalfeld, come segnalano le anticipazioni di Tempesta d'amore di oggi, sabato 22 gennaio. La donna crede di avere un tumore al cervello in fase terminale in quanto l'albergatore ha ricattato il dottor Kamml e lo ha costretto ad assecondare quella terribile farsa. L'obiettivo di Christoph è spingere Ariane a dotarsi di un tutore legale affinché venda le sue quote dell'hotel rimettendole nelle mani dei Saalfeld. Finora, l'uomo ha messo al tappeto la Kalenberg facendole anche assumere, su consiglio del neurologo, dei farmaci in grado di alternarne le facoltà mentali proprio per dimostrare che la donna è diventata pericolosa per sé e per gli altri. Tuttavia, la dark lady rifletterà a lungo sulla sua situazione e si arrenderà alla ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 22 gennaio 2022) Ariane Kalenberg, ancora una volta, potrebbe mandare all'aria i piani di Christoph Saalfeld, come segnalano ledid'di oggi, sabato 22. La donna crede di avere un tumore al cervello in fase terminale in quanto l'albergatore ha ricattato il dottor Kamml e lo ha costretto ad assecondare quella terribile farsa. L'obiettivo di Christoph è spingere Ariane a dotarsi di un tutore legale affinché venda le sue quote dell'hotel rimettendole nelle mani dei Saalfeld. Finora, l'uomo ha messo al tappeto la Kalenberg facendole anche assumere, su consiglio del neurologo, dei farmaci in grado di alternarne le facoltà mentali proprio per dimostrare che la donna è diventata pericolosa per sé e per gli altri. Tuttavia, la dark lady rifletterà a lungo sulla sua situazione e si arrenderà alla ...

Advertising

Soul_doctor1 : RT @Soul_doctor1: L'amore è come un faro , che sovrasta la tempesta e non vacilla mai . Illumina il presente e proietta la luce verso l'ori… - ParliamoDiNews : Anticipazioni Tempesta d`amore: ANDRÉ torna e va in `terapia` con Rosalie e Michael | Puntate italiane… - _Imponderabile : RT @_Imponderabile: Fai la tua poesia … Perche se le tue mani non continuano a scolpire la materia. Se tu lasci che le lacrime ti impe… - kdbeautym : Facevo prima a vedere tempesta d'amore... (che non so minimamente cosa sia) immagino sia una soap fatta meglio #gfvip #Jerù - MNRuggiero : @grigio2 Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento o tende a svanire quando l'altro s'allontana. Oh no!… -