“Tali e Quali” | anticipazioni puntata del 22 gennaio

(Di sabato 22 gennaio 2022) Una nuova serata in compagnia della più appassionante sfida musicale del piccolo schermo: negli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma è tutto pronto per il terzo appuntamento con “” Edizione 2022, il varietà di Rai1 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Carlo Conti, in onda sabato 22dalle 21.25. “” ritorna stasera 22su Raiuno Sul palco questa settimana vedremo alternarsi grandi nomi della musica nazionale e internazionale: Gianni Morandi, Freddie Mercury, Zucchero, Gaia, Mika, Nino D’Angelo, Jovanotti, Arisa, The Beatles, Gianna Nannini (chi la interpreterà si è “guadagnato il posto” durante la selezione dell’“Ascensore”), mentre sarà onorata la memoria di Augusto Daolio, il leggendario cantante del gruppo ...

Advertising

Bizio49029675 : @Mauro23742329 @GiusCandela È stato oggettivamente il programma più visto della serata del venerdì e non soltanto q… - MontiFrancy82 : Su Rai 1 terzo appuntamento con #TalieQuali Edizione 2022 @CarContiRai - SMSNEWSOFFICIAL : Su Rai 1 terzo appuntamento con #TalieQuali Edizione 2022 @CarContiRai - Mauro23742329 : @GiusCandela Un programma che fa il 19 % contro il grande fratello che fa il 20,6%( finirà pure più tardi )ma va in… - zazoomblog : Tali e Quali 2022: quante puntate sono? Ecco quando finisce (Data finale) - #Quali #2022: #quante #puntate #sono? -

Ultime Notizie dalla rete : Tali Quali

... emessa il 24 dicembre del 2021 e in vigore fino al 31 gennaio 2022, vietatipi di attività ...di gas e gpl conservate in modo pericoloso e non conforme alla vigente normativa e per leveniva ...Negli studi televisivi "Fabrizio Frizzi" di Roma è tutto pronto per il terzo appuntamento con "" Edizione 2022, il varietà di Rai1 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e ...Pensione anticipata 2022: in questo articolo analizzeremo tutte le opzioni a disposizione per l'accesso alle pensioni in anticipo durante l'anno corrente.Antonello Giannelli, presidente dell'ANP, lancia l'allarme: il 50% delle classi sono in DaD. Il Governo sta lavorando affinché le scuole restino aperte.