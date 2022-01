Tajani: “Ricerca e innovazione sono le chiavi per rendere più competitiva l’Europa” (Di sabato 22 gennaio 2022) ROMA – “Ricerca e innovazione sono le chiavi per rendere più competitiva l’Europa ma soprattutto per creare nuovi posti di lavoro e per sconfiggere la povertà. l’Europa ha dato vita ad un grande progetto per finanziare la Ricerca e l’innovazione di 95,5 miliardi di euro. Si chiama Orizzonte Europa ed è il più grande progetto che esista nel mondo per finanziare questi due settori”. Lo afferma il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, aggiungendo: “Teniamo presente che l’industria è il luogo dove si genera più innovazione. Circa l’80% dei progetti innovativi vengono dal mondo dell’industria. Avere un’industria innovativa, finanziare la Ricerca, significa ... Leggi su lopinionista (Di sabato 22 gennaio 2022) ROMA – “leperpiùma soprattutto per creare nuovi posti di lavoro e per sconfiggere la povertà.ha dato vita ad un grande progetto per finanziare lae l’di 95,5 miliardi di euro. Si chiama Orizzonte Europa ed è il più grande progetto che esista nel mondo per finanziare questi due settori”. Lo afferma il vice presidente di Forza Italia, Antonio, aggiungendo: “Teniamo presente che l’industria è il luogo dove si genera più. Circa l’80% dei progetti innovativi vengono dal mondo dell’industria. Avere un’industria innovativa, finanziare la, significa ...

