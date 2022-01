Tajani: 'La linea di Forza Italia è che Draghi resti premier'. I dubbi anche di Conte (Di sabato 22 gennaio 2022) La linea di Forza Italia è che Mario Draghi non vada al Quirinale, rimanga a Palazzo Chigi , dove è inamovibile, e che nel governo non ci debbano essere né rimpasti, né nuovi ingressi". Lo ha detto, a ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 22 gennaio 2022) Ladiè che Marionon vada al Quirinale, rimanga a Palazzo Chigi , dove è inamovibile, e che nel governo non ci debbano essere né rimpasti, né nuovi ingressi". Lo ha detto, a ...

