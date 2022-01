Superbowl half-time show con 5 superstar musicali: ecco quali [VIDEO] (Di sabato 22 gennaio 2022) A salire sul palco del SoFi Stadium di Inglewood (California) del prossimo Pepsi Super Bowl halftime show saranno i pesi massimi della musica hip-hop mondiale DR. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar. È stato pubblicato nella notte uno spettacolare trailer dell’evento, intitolato “THE CALL” e che vede protagoniste le 5 superstar! Il VIDEO è diretto dal regista americano F. Gary Gray (Men In Black: International, Fast & Furious 8) e contiene diversi brani iconici, da Rap God di Eminem a Family Affair di Mary J. Blige, fino ad Humble di Kendrick Lamar. Il VIDEO si chiude con l’immortale California Love del compianto 2pac. Il prossimo half-time show si preannuncia un evento glorioso considerando che artisti come ... Leggi su lopinionista (Di sabato 22 gennaio 2022) A salire sul palco del SoFi Stadium di Inglewood (California) del prossimo Pepsi Super Bowlsaranno i pesi massimi della musica hip-hop mondiale DR. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar. È stato pubblicato nella notte uno spettacolare trailer dell’evento, intitolato “THE CALL” e che vede protagoniste le 5! Ilè diretto dal regista americano F. Gary Gray (Men In Black: International, Fast & Furious 8) e contiene diversi brani iconici, da Rap God di Eminem a Family Affair di Mary J. Blige, fino ad Humble di Kendrick Lamar. Ilsi chiude con l’immortale California Love del compianto 2pac. Il prossimosi preannuncia un evento glorioso considerando che artisti come ...

