Sui social cresce l'attenzione per l'ipotesi Casini al Quirinale (Di sabato 22 gennaio 2022) AGI - Quirinale, manca poco all'inizio delle votazioni per eleggere il nuovo capo dello Stato. In queste ore si stanno tenendo incontri e discussioni tra le forze politiche per ipotizzare scenari e individuare nomi candidabili. Sul web la quantità di conversazioni e di interazioni sul #Quirinale è incrementata esponenzialmente nelle ultime settimane e con gli algoritmi di intelligenza artificiale di Kpi6* effettueremo un monitoraggio quotidiano, sui temi più discussi in rete e sull'evoluzione della comunicazione online delle varie forze politiche, fino alla nomina del tredicesimo Presidente della Repubblica. Dal 20 al 21 gennaio, con l'avvicinarsi della convocazione dei 1.009 grandi elettori che lunedì 24 gennaio inizieranno a votare, le conversazioni e i relativi thread hanno raggiunto il picco più alto dall'inizio del monitoraggio. In queste ore la ... Leggi su agi (Di sabato 22 gennaio 2022) AGI -, manca poco all'inizio delle votazioni per eleggere il nuovo capo dello Stato. In queste ore si stanno tenendo incontri e discussioni tra le forze politiche per ipotizzare scenari e individuare nomi candidabili. Sul web la quantità di conversazioni e di interazioni sul #è incrementata esponenzialmente nelle ultime settimane e con gli algoritmi di intelligenza artificiale di Kpi6* effettueremo un monitoraggio quotidiano, sui temi più discussi in rete e sull'evoluzione della comunicazione online delle varie forze politiche, fino alla nomina del tredicesimo Presidente della Repubblica. Dal 20 al 21 gennaio, con l'avvicinarsi della convocazione dei 1.009 grandi elettori che lunedì 24 gennaio inizieranno a votare, le conversazioni e i relativi thread hanno raggiunto il picco più alto dall'inizio del monitoraggio. In queste ore la ...

