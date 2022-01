Studente muore durante lo stage scuola-lavoro, Bianchi: “È inaccettabile” (Di sabato 22 gennaio 2022) Lorenzo Parelli, è questo il nome del 18enne morto in fabbrica durante il suo ultimo giorno di stage, in quella viene chiamata l’alternanza scuola-lavoro. Frequentava il quarto anno di studi al Centro di Formazione Professionale dell’Istituto Salesiano G. Bearzi di Udine e faceva il praticantato in un’azienda metalmeccanica di Lauzacco, frazione di Pavia. Vi raccomandiamo... Luana D’Orazio aveva 22 anni e non è la sola: morire sul lavoro nel 2021 Luana D'Orazio aveva solo 22 anni; è morta intrappolata nel macchinario a cui stava lavorando. Le "morti bianche" sono ancora un piaga tremenda de... Ed è proprio qui che lo Studente ha trovato la morte. Un incidente, avvenuto venerdì ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 22 gennaio 2022) Lorenzo Parelli, è questo il nome del 18enne morto in fabbricail suo ultimo giorno di, in quella viene chiamata l’alternanza. Frequentava il quarto anno di studi al Centro di Formazione Professionale dell’Istituto Salesiano G. Bearzi di Udine e faceva il praticantato in un’azienda metalmeccanica di Lauzacco, frazione di Pavia. Vi raccomandiamo... Luana D’Orazio aveva 22 anni e non è la sola: morire sulnel 2021 Luana D'Orazio aveva solo 22 anni; è morta intrappolata nel macchinario a cui stava lavorando. Le "morti bianche" sono ancora un piaga tremenda de... Ed è proprio qui che loha trovato la morte. Un incidente, avvenuto venerdì ...

