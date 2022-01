Studente morto in azienda, Giannelli: “Tragedia che ci lascia sgomenti, ma no all’abolizione dei PCTO” (Di sabato 22 gennaio 2022) "il tragico incidente occorso ieri a uno Studente, provocandone la morte durante il suo ultimo giorno di Ptco, ci lascia sgomenti. Vogliamo inviare le nostre più sentite condoglianze alla famiglia che immaginiamo travolta dal dolore. E nello stesso tempo intendiamo sottrarci al coro di chi chiede la soppressione di queste attività". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 22 gennaio 2022) "il tragico incidente occorso ieri a uno, provocandone la morte durante il suo ultimo giorno di Ptco, ci. Vogliamo inviare le nostre più sentite condoglianze alla famiglia che immaginiamo travolta dal dolore. E nello stesso tempo intendiamo sottrarci al coro di chi chiede la soppressione di queste attività". L'articolo .

