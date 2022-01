Striscia la Notizia, "Daniela Santanchè e il vecchio...": sfregio alla senatrice, la foto che finisce nel mirino (Di sabato 22 gennaio 2022) Il tg satirico di Canale 5, in particolare, ha ripreso uno spezzone di Propaganda Live , il programma condotto da Diego Bianchi su La7, nel quale viene commentata la foto della senatrice mentre gioca ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Il tg satirico di Canale 5, in particolare, ha ripreso uno spezzone di Propaganda Live , il programma condotto da Diego Bianchi su La7, nel quale viene commentata ladellamentre gioca ...

Advertising

lucafer47756328 : @Wazza_CN Ma che ha scimmiottato Inzaghi per caso? Non gli è bastato aver preso 2 pere ed una supercoppa in faccia?… - ParliamoDiNews : Striscia la Notizia, `Daniela Santanchè e il vecchio...`: sfregio alla senatrice, la foto che finisce nel mirino –… - ParliamoDiNews : Striscia la Notizia, Ezio Greggio umilia i politici sul Quirinale: `Se hanno bisogno glielo porto io` – Libero Quot… - anto_galli4 : RT @Alexanderxxvii1: Striscia la Notizia, gli ostaggi del green pass: 'Speranza, perché non risponde?', testimonianze da brividi https://t.… - FilippoArosio : Comunque sappiate che per errore, decisioni o imposizioni, potreste diventare anche voi membri esterni della societ… -