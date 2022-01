Stretta con mezza retromarcia. Ecco le regole sul Green Pass. Al supermarket ingresso libero. E si potrà acquistare tutto, non solo beni essenziali. Il certificato verde servirà dal tabaccaio ma anche per ritirare la pensione alle Poste (Di sabato 22 gennaio 2022) Senza Green Pass si potrà andare solo all’alimentari, dall’ottica e in farmacia. Dopo un rinvio dietro l’altro, alla fine è arrivata la fumata bianca. Grazie all’accordo trovato tra i ministeri competenti che ha dato semaforo verde alla firma del premier Mario Draghi in calce al Dpcm (leggi l’articolo – qui il testo del decreto) che, dopo giorni di tira e molla e limature varie al testo, regolamenterà l’accesso negli esercizi commerciali. Con una mezza retromarcia, ammessa indirettamente in una delle tante Faq pubblicate sul sito del governo. ESENZIONI. L’accesso agli esercizi in cui il Green Pass non è richiesto consentirà, infatti, l’acquisto di qualsiasi tipo di prodotto. Compresi quelli che esulano dal soddisfacimento delle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 22 gennaio 2022) Senzasiandareall’alimentari, dall’ottica e in farmacia. Dopo un rinvio dietro l’altro, alla fine è arrivata la fumata bianca. Grazie all’accordo trovato tra i ministeri competenti che ha dato semaforoalla firma del premier Mario Draghi in calce al Dpcm (leggi l’articolo – qui il testo del decreto) che, dopo giorni di tira e molla e limature varie al testo, regolamenterà l’accesso negli esercizi commerciali. Con una, ammessa indirettamente in una delle tante Faq pubblicate sul sito del governo. ESENZIONI. L’accesso agli esercizi in cui ilnon è richiesto consentirà, infatti, l’acquisto di qualsiasi tipo di prodotto. Compresi quelli che esulano dal soddisfacimento delle ...

