Stellantis | Fim | La produzione di motori non recupera la perdita per la crisi covid

(Di sabato 22 gennaio 2022) Le produzioni deinel 2021 – circa 637.400 – nonno sul 2020, fortemente condizionato dal blocco produttivo dovuto al lockdown. Negli ultimi 5 anni ladeitradizionali subisce unadel 35%, con una riduzione occupazionale di oltre 1.174 lavoratori, se si considera anche l’occupazione persa nelle meccaniche di Mirafiori e di Verrone collegate strettamente alle produzioni deitradizionali. Lo mette in evidenza Ferdinando Uliano, segretario nazionale della Fim Cisl. “Gli obiettivi annunciati daentro il 2030, 70% di elettrico nelle produzioni per l’Europa e 40% per gli Usa – sottolinea Uliano – evidenziano l’urgenza di individuare garanzie per le prospettive future di oltre 7.000 ...

Apertura immediata del tavolo permanente a difesa della realizzazione della gigafactory "" a Termoli. E' quanto deciso dalle segreterie territoriali di, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr. Le organizzazioni sindacali chiamano in causa le forze politiche affinché ci sia una ...Si sono riunite nella mattinata di oggi le segreterie territoriali di- Uilm - Fismic - Ug...