Star Trek | Picard 2 | il nuovo trailer mostra il ritorno di Whoopi Goldberg

Dopo che è stata annunciata l'uscita di Star Trek: Picard 2 durante il mese di marzo, da poco è stato rivelato il nuovo trailer della seconda stagione della serie TV, che mostra il grande ritorno di Whoopi Goldberg nei panni di Guinan Il character di Guinan è apparso in Star Trek: The Next Generation dal 1988 al 1993. La stessa Goldberg ha dichiarato: Star Trek per me ha rappresentato una grandissima esperienza dall'inizio fino alla fine. Posso dire che è stato un qualcosa di veramente veramente grandioso. La migliore esperienza di sempre. Star Trek: Picard 2 arriverà il 3 marzo su Paramount+

