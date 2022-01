Speed skating, Coppa del Mondo Junior Innsbruck 2022: podi per Laura Peveri e Federica Maffei (Di sabato 22 gennaio 2022) L’Italia può festeggiare due podi nella prima delle due giornate di gare della terza tappa della Coppa del Mondo Junior 2021-2022 di Speed skating disputata ad Innsbruck, in Austria. Secondo posto sui 3000 metri neo-senior donne per Laura Peveri (Fiamme Oro), nei 1000 metri neo-senior donne si classifica terza Federica Maffei (Carabinieri). Nei 3000 metri neo-senior donne vittoria della bielorussa Anna Kovaleva in 4:33.157, la quale precede l’azzurra Laura Peveri, seconda a 4:38.009, a 4.85 dalla vincitrice odierna, infine completa il podio la norvegese Marte Bjerkreim Furnee, terza in 4:38.659, a 5.50 dalla vetta. Nei 1000 metri ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) L’Italia può festeggiare duenella prima delle due giornate di gare della terza tappa delladel2021-didisputata ad, in Austria. Secondo posto sui 3000 metri neo-senior donne per(Fiamme Oro), nei 1000 metri neo-senior donne si classifica terza(Carabinieri). Nei 3000 metri neo-senior donne vittoria della bielorussa Anna Kovaleva in 4:33.157, la quale precede l’azzurra, seconda a 4:38.009, a 4.85 dalla vincitrice odierna, infine completa ilo la norvegese Marte Bjerkreim Furnee, terza in 4:38.659, a 5.50 dalla vetta. Nei 1000 metri ...

Ultime Notizie dalla rete : Speed skating Olimpiadi Invernali, gli sport in cui l'Italia ha raccolto più ori nella storia Sono 2 anche i trionfi dello speed skating , concentrati nell'irripetibile edizione di Torino 2006. Enrico Fabris entrò nell'immaginario collettivo, imponendosi sia a livello individuale che nella ...

Olimpiadi invernali di Pechino: inclusive, verdi e sostenibili. Buone pratiche per le sfide del futuro E ancora: il National Speed Skating Oval è stato costruito con materiali da costruzione riciclati, mentre altre sedi sono state riproposte e riusate dopo esser state costruite per le Olimpiadi estive ...

Speed skating, Coppa del Mondo Junior Innsbruck 2022: podi per Laura Peveri e Federica Maffei L'Italia può festeggiare due podi nella prima delle due giornate di gare della terza tappa della Coppa del Mondo junior 2021-2022 di speed skating disputata ad Innsbruck, in Austria. Secondo posto su ...

Opportunità di sviluppo per un’azienda italiana grazie alle Olimpiadi invernali “green” La Mondo è un’azienda italiana che ha fornito alle Olimpiadi invernali di Beijing 2022 diverse tipologie di pavimentazione per le varie sedi di gara, tra le quali il National Speed Skating Oval. Claud ...

