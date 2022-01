Sostegni ter 2022: ristori alle imprese e indennizzi vaccini (Di sabato 22 gennaio 2022) Il periodo di lockdown dovuto al Coronavirus ha completamente messo in ginocchio diversi settori, tanto che il governo ha approvato il decreto Sostegni ter. Nel quale sono previsti nuovi ristori. Per aiutare le aziende a superare il grave momento di difficoltà sanitaria ed economica. Sostegni ter: chi beneficeranno dei nuovi ristori? Via libera da parte del Leggi su periodicodaily (Di sabato 22 gennaio 2022) Il periodo di lockdown dovuto al Coronavirus ha completamente messo in ginocchio diversi settori, tanto che il governo ha approvato il decretoter. Nel quale sono previsti nuovi. Per aiutare le aziende a superare il grave momento di difficoltà sanitaria ed economica.ter: chi beneficeranno dei nuovi? Via libera da parte del

Advertising

MISE_GOV : ?? 390 milioni alle attività in crisi per #Covid e interventi per contrastare l'aumento del costo delle #bollette en… - mfiorent : Che scivolata di Garavaglia nei confronti del turismo ?????? DL SOSTEGNI TER/ Le nuove 'briciole' che non fermano la c… - glfelicetti : Ministro Patuanelli @Mipaaf_ stanzia altri 50 mln € ad allevamenti maiali in Decreto Sostegni ter! Ma epidemie sono… - InfoFiscale : Decreto Sostegni ter, nel 2022 nuovi contributi a fondo perduto: a quali attività e imprese spettano? - NewsletterLeggo : In arrivo nuovi aiuti per le imprese: cosa prevede il decreto Sostegni ter -