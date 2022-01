Sofia Goggia è la “Regina delle Dolomiti” | la bergamasca conquista la discesa libera di Cortina

(Di sabato 22 gennaio 2022) La stazione sciistica veneta ha infatti regalato nel 2018 una magica vittoria davanti al suo idolo Lindsey Vonn accompagnandola così verso il trionfo olimpico di Pyeongchang. Un ricordo che è ancora vivo nella mente dei tifosi della fuoriclasseche tuttavia ha dovuto far i conti ancora una volta con il dolore patito in occasione dei Mondiali dello scorso anno, saltati a causa di un infortunio al ginocchio destro. Nonostante questo mix di emozioni avrebbe potuto metter in crisi chiunque,ha affrontato tutto ciò con grande maturità aggiudicandosi la quintadi Coppa del Mondo al termine di una prova al cardiopalmo. Ritornata sugli sci dopo lo spavento rimediato in occasione del weekend di Altermarkt- Zauchensee, la 29enne orobica ha compiuto un vero e proprio “miracolo sportivo” ...

Sesto trionfo stagionale per una straordinaria, che dopo la brutta caduta dello scorso weekend in Austria, vince sulle Tofane una discesa quasi dimezzata per via del vento, con partenza spostata in basso. La bergamasca torna così in ...si presenterà come la donna da battere ma possono dire la loro per un piazzamento di rilievo anche Federica Brignone, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Nadia Delago, Nicol Delago, ...Sofia Goggia non conosce confini. A una settimana dalla grande paura di Zauchensee, con quella caduta che aveva fatto tremare tutti, a iniziare dalla diretta interessata, in chiave Pechino 2022 e non ...Cortina, 22 gen. - (Adnkronos) - Sofia Goggia trionfa nonostante qualche errore nella discesa di Cortina valida per la Coppa del Mondo di sci alpino.