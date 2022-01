Slittino | Europei St Moritz 2022 | Eggert Benecken vincono titolo e sfera di cristallo Quarti Rieder Kainzwaldner

(Di sabato 22 gennaio 2022) I fenomenali tedeschi Tonie Saschaentrano ancor di più nella leggenda dello. I due fuoriclasse teutonicil’ultima prova di Coppa del Mondo maschile 2021/disputata a St., Svizzera, e in un colpo solo si aggiudicanodi(la sesta della loro carriera) eeuropeo. La gara di sabato 22 gennaio infatti è valida anche per ilcontinentale. Sul budello elvetico i due tedeschi hanno fatto registrare il miglior tempo sia nella prima che nella seconda manche (53.585 e 53.624) chiudendo con un complessivo 1:47.209. Al secondo posto i connazionali Tobias Wendl e Tobias Arlt (53.652 e 53.70), distanti 0.113 e completano il podio i lettoni Martins Bots e ...

