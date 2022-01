Slittino | Eggert Benecken vincono a St Moritz | Sfera di Cristallo e titolo europeo! Quarti Rieder Kainzwaldner

(Di sabato 22 gennaio 2022) Tonie Saschavolano sempre più in alto nella leggenda dellodoppio. I due formidabili tedeschi, infatti, si sono aggiudicati la tappa conclusiva della Coppa del Mondo 2021-2022 disputata a Sankt(Svizzera) e, in un colpo solo, hanno messo le mani sulladi(la sesta della loro straordinaria storia) e suleuropeo, dato che l’appuntamento odierno valeva anche per il Campionato Europe. Sul budello elvetico Tonie Saschahanno messo a segno il miglior tempo nella prima manche (53.585) e hanno replicato anche nella seconda (53.624) concludendo con un complessivo di 1:47.209, rifilando 113 millesimi di distacco ai connazionali Tobias Wendl e Tobias Arlt (53.652 e 53.70) ...

Ancora sul podio l'Italia nel doppio maschile di Coppa del mondo disu pista artificiale, con l'equipaggio composto da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner ...è andata ai padroni di casa-...Davanti a loro solo gli inarrivabili tedeschi, che si sono esaltati sul catino di casa: successo per/Benecken , che tornano così in piena corsa per la sfera di cristallo, con il crono di 1'22'651 (due volte record della pista) davanti a Wendl/Arlt di oltre tre decimi. Quarti gli austriaci Steu/...Toni Eggert e Sascha Benecken volano sempre più in alto nella leggenda dello slittino doppio. I due formidabili tedeschi, infatti, si sono aggiudicati la tappa conclusiva della Coppa del Mondo 2021-20 ...Successo nella prima manche del doppio maschile di Coppa del mondo di slittino, in programma a St.Moritz, per Toni Eggert … Continua ...