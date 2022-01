Sinner-De Minaur, Australian Open 2022: data, programma, orario, tv, streaming (Di sabato 22 gennaio 2022) Gli Australian Open vedranno completarsi lunedì 24 gennaio gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare, maschile e femminile: il momento topico della stagione sul cemento arriva col primo torneo dello Slam del 2022 del tennis. L‘unico azzurro impegnato in singolare sarà Jannik Sinner, testa di serie numero 11. Ancora non è stato rilasciato l’ordine di gioco di lunedì 24 gennaio, ma l’italiano sa già che sarà atteso dal difficile match contro il padrone di casa Australiano Alex de Minaur, numero 32 del tabellone. La sfida promette scintille e metterà in palio un posto ai quarti di finale. Tutti gli Australian Open 2022 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming verrà ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) Glivedranno completarsi lunedì 24 gennaio gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare, maschile e femminile: il momento topico della stagione sul cemento arriva col primo torneo dello Slam deldel tennis. L‘unico azzurro impegnato in singolare sarà Jannik, testa di serie numero 11. Ancora non è stato rilasciato l’ordine di gioco di lunedì 24 gennaio, ma l’italiano sa già che sarà atteso dal difficile match contro il padrone di casao Alex de, numero 32 del tabellone. La sfida promette scintille e metterà in palio un posto ai quarti di finale. Tutti gliverranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la direttaverrà ...

WeAreTennisITA : JANNIK AGLI OTTAVI ?????? La versione non migliore di Sinner basta per battere il giapponese Taro Daniel per 6-4 1-… - FiorinoLuca : JANNIK VOLA AL QUARTO TURNO! ?? ???? #Sinner soffre per i primi due set la regolarità del giapponese, salvo poi usc… - nonnaangela60 : RT @WeAreTennisITA: JANNIK AGLI OTTAVI ?????? La versione non migliore di Sinner basta per battere il giapponese Taro Daniel per 6-4 1-6 6-… - pierecall : RT @GeorgeSpalluto: Sarà Alex De Minaur l'avversario di #Sinner negli ottavi. 2-0 il bilancio dei precedenti per Jannik che vinse con Alex… - notorious28sal : RT @WeAreTennisITA: JANNIK AGLI OTTAVI ?????? La versione non migliore di Sinner basta per battere il giapponese Taro Daniel per 6-4 1-6 6-… -