Silvio Berlusconi, le prime parole dopo la rinuncia al Quirinale: “l’Italia ha bisogno di unità” (Di sabato 22 gennaio 2022) Subito dopo della notizia della rinuncia al Quirinale da parte di Silvio Berlusconi, arriva una spiegazione più esaustiva di cosa avrebbe portato l’ex Cavaliere a sciogliere la riserva decidendo di fare un passo indietro. Le sue parole sono state affidate ad una nota ufficiale. Silvio Berlusconi e la rinuncia: aveva i numeri Silvio Berlusconi aveva i voti ma non ha voluto costringere il paese ad una spaccatura insanabile. Questo sarebbe stato il motivo della rinuncia al Quirinale, spiegato e sviluppato in una nota diffusa anche attraverso i suoi canali social e che comincia con espressioni di gratitudine: “Sono davvero grato, dal profondo del cuore, alle molte ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 22 gennaio 2022) Subitodella notizia dellaalda parte di, arriva una spiegazione più esaustiva di cosa avrebbe portato l’ex Cavaliere a sciogliere la riserva decidendo di fare un passo indietro. Le suesono state affidate ad una nota ufficiale.e la: aveva i numeriaveva i voti ma non ha voluto costringere il paese ad una spaccatura insanabile. Questo sarebbe stato il motivo dellaal, spiegato e sviluppato in una nota diffusa anche attraverso i suoi canali social e che comincia con espressioni di gratitudine: “Sono davvero grato, dal profondo del cuore, alle molte ...

