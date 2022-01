Serie BKT 20esima secondo punto stagionale conquistato dal Crotone in trasferta contro il Como. Sconfitto (1-3) il Cosenza e la Reggina (1-0).

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 22 gennaio 2022)1 Marcatori: 22° Cerri ( R ), 28° Maric ( R )(4-3-3): Facchin, Scaglia, Varnier (Solini), Arrigoni (Kabashi), Cagnano, Iovine, Bellemo, Gatto (Blanco), Peli, Cerri (Gabrielloni), La Gumina (Gliozzi). All. G. Gattuso(3-4-2-1): Festa, Visentin, Canetrelli, Cuomo, Mogos (Schnegg), Schirò, Awua (Vulic), Sala, Borello (Mulattieri), Giannotti. Maric. All. Modesto Arbitro: Andrea Paterna di Teramo Assistenti: Peretti – Carbone Quarto giudice a bordo campo: Giuseppe Mucera di Palermo Var: Banti – Avar: Cipressa Ammoniti: Visentin, Awua, Espulso: Schirò 83° Angoli: 7 a 4 per ilRecupero: 2 e 6 minuti Calcio d’inizio da parte deled è calcio giocato di bassa qualità per essere definito di ...