Serie B | Perugia-Pordenone 0-1 | Cambiaghi in extremis regala i tre punti a Tedino

Advertising

zazoomblog : Pagelle Perugia-Pordenone 0-1: voti e tabellino Serie B 2021-2022 - #Pagelle #Perugia-Pordenone #tabellino - sportface2016 : Pagelle #Perugia-#Pordenone 0-1: voti e tabellino #SerieB 2021/2022 - DueMondiNews : ????? Serie B, Perugia-Pordenone 0-1 ?Perugia disastroso, Pordenone festa al 90' ??#Perugia #Pordenone #PerPor… - GuidaTVPlus : 22-01-2022 20:55 #RaiSport Pallavolo Femminile, Campionato Italiano Serie A 2021/22 - 16a Giornata: Perugia-Busto A… - GuidaTVPlus : 22-01-2022 20:25 #RaiSport+ Pallavolo Femminile - Camp. Ital. Serie A 2021/22 - 13a giornata: Bartoccini Fortinfiss… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Perugia

... COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv diBusto Arsizio è quella che per questa 16giornata diA1 viene trasmessa sulla televisione di stato: dunque sarà un appuntamento in chiaro per ...(Matteo Fantozzi) DIRETTAPORDENONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv diPordenone sarà affidata ai canali della televisione satellitare: laB infatti ...Gara non troppo emozionante a Perugia tra il Perugia e il Pordenone. Difese quadrate, portieri attenti e attaccanti poco precisi. Il risultato si sblocca solo al 90', con un gol di un difensore.Vittoria di enorme importanza per il Pordenone, che espugna Perugia con un capolavoro di Cambiaghi proprio al 90'. Balzo importante in classifica.