Serie A 2021/2022, la classifica del girone di ritorno: tutti i punti squadra per squadra

La classifica del girone di ritorno della Serie A 2021/2022, ecco tutti i punti squadra per squadra per verificare quali siano effettivamente il rendimento delle compagini dopo il giro di boa di questo campionato. Chi riuscirà a fare più punti da gennaio a maggio? Scopriamolo assieme nella nostra classifica aggiornata dopo ogni turno di campionato, al netto di partite da recuperare che verranno segnalate con un asterisco. 

Verona 9** 
Juventus 7 
Napoli 7 
Milan 6 
Cagliari 6 
Spezia 6 
Torino 6* 
Sassuolo 4 
Inter 4* 
Lazio 4 
Atalanta 4* 
Salernitana 3* 
Roma 3 
Fiorentina 3* 
Empoli 2 
Genoa 2** 
Venezia 1* 
Udinese 1 
Bologna 0 
Sampdoria 0 

* una partita in meno
** due partite in meno

