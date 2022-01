Sequestro 30 mila farmaci dopanti e pericolosi per la salute

(Di sabato 22 gennaio 2022) Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato circa 30.000, provenienti dall'est Europa e sprovvisti di autorizzazione all'immissione in commercio in Italia, ...

Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato circa 30.000 farmaci dopanti, provenienti dall'est Europa e sprovvisti di autorizzazione all'immissione in commercio in Italia, ...... Savona, Roma, Chieti, Napoli, Casera e Reggio Calabria, sono stati anche scoperti e sottoposti a, presso un deposito in provincia di Caserta, 28.000 litri di gasolio privi di idonea ...Tra le 7 persone arrestate ieri dalla Guardia di Finanza di Asti nell’ambito della vasta operazione denominata “Petrolio fantasma” c’è il locrese Pinuccio Sainato, 44 anni. Secondo gli ...Operazione “Petrolio Fantasma”, ancora sequestri: sigilli a 28mila litri di gasolio in un deposito a Caserta. Nel contesto dell’operazione chiamata in codice “Petrolio Fan ...