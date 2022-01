Segretario Generale NSC allontanato da una caserma dell’Arma. Presentato ricorso al giudice del lavoro (Di sabato 22 gennaio 2022) Lo scorso 19 novembre, il Segretario Generale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) Massimiliano Zetti, in visita presso la stazione carabinieri di Talla, è stato allontanato dal comandante provinciale di Arezzo per “favorire” la rappresentanza COBAR, sopraggiunta. Per tale condotta lesiva delle prerogative sindacali, garantite dall’art. 39 della Costituzione, è stato Presentato un ricorso presso il giudice del lavoro di Arezzo. Ad assistere il sindacato, gli avvocati Giorgio Carta, Giovanni Carta e Francesco Lucacci. «Non si è mai contenti quando si deve ricorrere all’Autorità Giudiziaria per far valere i diritti sindacali e soprattutto i diritti dei carabinieri rappresentati, in un momento in cui il sistema di relazioni sindacali, avviato da oltre 2 anni con il ... Leggi su forzearmatenews (Di sabato 22 gennaio 2022) Lo scorso 19 novembre, ildel Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) Massimiliano Zetti, in visita presso la stazione carabinieri di Talla, è statodal comandante provinciale di Arezzo per “favorire” la rappresentanza COBAR, sopraggiunta. Per tale condotta lesiva delle prerogative sindacali, garantite dall’art. 39 della Costituzione, è statounpresso ildeldi Arezzo. Ad assistere il sindacato, gli avvocati Giorgio Carta, Giovanni Carta e Francesco Lucacci. «Non si è mai contenti quando si deve ricorrere all’Autorità Giudiziaria per far valere i diritti sindacali e soprattutto i diritti dei carabinieri rappresentati, in un momento in cui il sistema di relazioni sindacali, avviato da oltre 2 anni con il ...

