Seconda edizione del bando Lazio km0: rimborsi per bar, ristoranti e pasticcerie (Di sabato 22 gennaio 2022) ROMA – Ieri a Roma è stata presentata la Seconda edizione del bando Lazio km0. Dieci milioni per rimborsare fino al 50% ristoranti, bar, pasticcerie, tutti coloro che lavorano il cibo, per l’acquisto di prodotti del Lazio a km 0. Le domande potranno essere presentate in forma digitale a partire dal prossimo 7 febbraio. Questo è ciò che dichiara il governatore Nicola Zingaretti (foto): “Vogliamo aiutare produttori e commercianti e valorizzare le eccellenze del nostro territorio. È una bella sperimentazione, un modo per aiutare l’economia andando dalla terra che produce fino alle tavole dei ristoranti delle nostre città. È un’altra misura che prendiamo per uscire dal Covid, salvando vite umane ma salvando anche il lavoro e le imprese. È una ... Leggi su lopinionista (Di sabato 22 gennaio 2022) ROMA – Ieri a Roma è stata presentata ladelkm0. Dieci milioni per rimborsare fino al 50%, bar,, tutti coloro che lavorano il cibo, per l’acquisto di prodotti dela km 0. Le domande potranno essere presentate in forma digitale a partire dal prossimo 7 febbraio. Questo è ciò che dichiara il governatore Nicola Zingaretti (foto): “Vogliamo aiutare produttori e commercianti e valorizzare le eccellenze del nostro territorio. È una bella sperimentazione, un modo per aiutare l’economia andando dalla terra che produce fino alle tavole deidelle nostre città. È un’altra misura che prendiamo per uscire dal Covid, salvando vite umane ma salvando anche il lavoro e le imprese. È una ...

Advertising

THEVOICE_ITALY : Annibale Giannarelli è il vincitore della seconda edizione di #TheVoiceSenior. ???? Congratulazioni! ? Che sia per t… - THEVOICE_ITALY : ??CI SIAMO!?? Non prendete appuntamenti @antoclerici e i coach vi aspettano per la Finale di #TheVoiceSenior. Chi s… - THEVOICE_ITALY : Annibale Giannarelli, Walter Sterbini, Claudia Arvati e Marcella Di Pasquale sono i superfinalisti di… - manu59ciao : RT @THEVOICE_ITALY: Annibale Giannarelli è il vincitore della seconda edizione di #TheVoiceSenior. ???? Congratulazioni! ? Che sia per te un… - Lopinionista : Seconda edizione del bando Lazio km0: rimborsi per bar, ristoranti e pasticcerie -

Ultime Notizie dalla rete : Seconda edizione La Winter Marathon sfida il gelo sul Pordoi La seconda tappa dell'edizione 2022 della Winter Marathon è stata molto lunga, caratterizzata da poca neve sulle strade , ma molto freddo con il picco di - 12 sul Pordoi . Partite da Madonna di Campiglio ...

The Voice Senior 2021: vince Annibale Giannarelli, la voce di Lo chiamavano Trinità di Arianna Ascione Il concorrente della squadra di Gigi D'Alessio conquista la seconda edizione del programma per cantanti over 60 condotto da Antonella Clerici The Voice Senior 2021 ha il suo vincitore : è Annibale Giannarelli , concorrente del team di Gigi D'Alessio. Il 73enne,...

Accenture, A Napoli conclusa la seconda edizione della Cyber HackAdemy Il Sole 24 ORE ‘Bologna Children’s Book Fair’, gli illustratori selezionati per la mostra esposta nei padiglioni di BolognaFiere dal 21 al 24 marzo in occasione della 59ª Bologna Children’s Book Fair e della seconda edizione di BolognaBookPlus. Mai così tanti in tutta la storia ...

I sonetti gustosi e guizzanti di "Cèe di Cinema" "Cèe di Cinema". Sottotitolo: "Cinema a Pisa e vernacolo". Un binomio che promette sorprese. La prima è stata l’edizione inaugurale del concorso bandito dall’Associazione Cinema dei ragazzi di Pisa il ...

Latappa dell'2022 della Winter Marathon è stata molto lunga, caratterizzata da poca neve sulle strade , ma molto freddo con il picco di - 12 sul Pordoi . Partite da Madonna di Campiglio ...di Arianna Ascione Il concorrente della squadra di Gigi D'Alessio conquista ladel programma per cantanti over 60 condotto da Antonella Clerici The Voice Senior 2021 ha il suo vincitore : è Annibale Giannarelli , concorrente del team di Gigi D'Alessio. Il 73enne,...esposta nei padiglioni di BolognaFiere dal 21 al 24 marzo in occasione della 59ª Bologna Children’s Book Fair e della seconda edizione di BolognaBookPlus. Mai così tanti in tutta la storia ..."Cèe di Cinema". Sottotitolo: "Cinema a Pisa e vernacolo". Un binomio che promette sorprese. La prima è stata l’edizione inaugurale del concorso bandito dall’Associazione Cinema dei ragazzi di Pisa il ...