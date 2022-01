Se la vista inganna, il palato sbaglia (Di sabato 22 gennaio 2022) L’ultimo giorno della settimana lavorativa porta con sé quella sensazione di libertà che si inizia ad assaporare verso l’ora di pranzo, quando abbiamo ancora qualche cosetta da sbrigare ma siamo ormai in dirittura d’arrivo. Ma si fanno anche un po’ di bilanci di ciò che si è vissuto, se è stata una settimana speciale e se qualche attimo si è rivelato illuminante. Noi per esempio ripensiamo a una cena, che come sempre è l’occasione di provare un ristorante ma anche di ragionare sulle cose del cibo. In questo caso siamo stati a Verona, a casa di chef Saimir Xhaxhaj e del maître e sommelier Luca Peretti. La Canonica è un locale di tono, in centro città, curato nei dettagli e con una predisposizione naturale all’accoglienza. Ma è nei piatti e nei calici che si svela un piacevolissimo gioco che fa interagire ospite e staff in un susseguirsi di piatti davvero unici come impostazione, ... Leggi su linkiesta (Di sabato 22 gennaio 2022) L’ultimo giorno della settimana lavorativa porta con sé quella sensazione di libertà che si inizia ad assaporare verso l’ora di pranzo, quando abbiamo ancora qualche cosetta da sbrigare ma siamo ormai in dirittura d’arrivo. Ma si fanno anche un po’ di bilanci di ciò che si è vissuto, se è stata una settimana speciale e se qualche attimo si è rivelato illuminante. Noi per esempio ripensiamo a una cena, che come sempre è l’occasione di provare un ristorante ma anche di ragionare sulle cose del cibo. In questo caso siamo stati a Verona, a casa di chef Saimir Xhaxhaj e del maître e sommelier Luca Peretti. La Canonica è un locale di tono, in centro città, curato nei dettagli e con una predisposizione naturale all’accoglienza. Ma è nei piatti e nei calici che si svela un piacevolissimo gioco che fa interagire ospite e staff in un susseguirsi di piatti davvero unici come impostazione, ...

