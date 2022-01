(Di sabato 22 gennaio 2022) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Alin classe, molti genitori preferiscono tenere isein dad, scavalcando a norma che non lo prevede. C'è troppo disorientamento e. I messaggi sono tutto e il contrario di tutto; un crogiuolo di norme e disposizioni poco chiare che creano disagio". Così all'Adnkronos Antonio, direttore generale del Movimento italiano genitori,, che denuncia: "Finestre spalancate a gennaio; bambini che hannodi tossire perché rischiano di andare nella stanza covid... Si salvi chi può. Mai si era vista nellaitaliana una situazione simile. Abbiamo chiesto con urgenza un incontro con il Ministro".

Advertising

TV7Benevento : Scuola: Affinita (Moige), 'al secondo contagio figli a casa anche se vaccinati, c'è paura'... -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Affinita

Il Sannio Quotidiano

... lo scrittore e giornalista Maurizio Maggiani, l'attore Chicco Salimbeni, Andrea Sinaglia direttore e docente di Storia e Cultura della Cucina presso Alma, Lainternazionale di cucina italiana ...Progettato su un planivolumetrico di riferimento, mostra grande maestria polifonica, verosimilmente eredità dellaveneziana dei Gardella, degli Albini e degli Scarpa. Naglia risolve ...Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Al secondo contagio in classe, molti genitori preferiscono tenere i figli anche se vaccinati in dad, scavalcando a norma che non lo prevede. C'è troppo disorientamento e p ...C’è chi confessa qualche comprensione verso la tesi dell’accerchiamento cara all’autocrate, ma bisogna fare i conti con la sua nostalgia imperiale e i suoi veri obiettivi ...