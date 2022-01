Scomparso da giorni a Pisa | ricerche lungo Arno senza esito

(Di sabato 22 gennaio 2022)ancoradove, ormai da lunedì scorso, risultaun dipendente comunale di 47 anni. L'uomo, che peraltro non ha la patente di guida, è svanito nel nulla dopo le 15 ...

Advertising

occhio_notizie : I vigili del fuoco hanno individuato il cadavere di Lucio Grasso dopo 3 giorni di ricerche - franzisksksk : changbin sei scomparso per giorni mesi e anni ora il minimo che devi fare è una live o mentre ti alleni o per fare… - SIENANEWS : Trasmettiamo il ricordo degli amici di Michelangelo Attardo, artista e musicista, prematuramente scomparso nei gior… - zazoomblog : Pisa: 48enne scomparso da quattro giorni. Appello e foto diffusi dalla Prefettura - #Pisa: #48enne #scomparso… -

Ultime Notizie dalla rete : Scomparso giorni

Ricerche ancora senza esito a Pisa dove, ormai da lunedì scorso, risultaun dipendente comunale di 47 anni. L'uomo, che peraltro non ha la patente di guida, è svanito nel nulla dopo le 15 dopo aver regolarmente strisciato il suo badge alla fine del turno di ...Dopo quasi tredi ricerche i Vigili del Fuoco hanno trovato il corpo, senza vita, del giovane pescatorein località Torcino a Ciorlano, in provincia di Caserta. L'uomo, 38 anni, risiedeva a ...Il cadavere di Lucio Grasso era nello specchio d’acqua, rattenuto dalle alghe. Due giorni fa un amico aveva dato l’allarme scorgendo il suo gommone alla deriva ...«Giovannino è stato trovato, grazie!», la sindaca di Andria, Giovanna Giovanna Bruno esulta così sulla sua pagina facebook. Gianni Rella, 42enne disabile di cui non ...