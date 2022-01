(Di sabato 22 gennaio 2022)Era nato nel 1939 a Pescara, emigrato in Argentina nel 1950 “Siamo spiacenti di comunicare la scomparsa dinel pomeriggio di lunedì 17 gennaio a seguito del coronavirus. Siamo profondamente grati per tutti i messaggi e il sostegno ricevuto in questi giorni. In mezzo al dolore è gratificante sapere che tante persone lo volevano e quanto! Speciali saluti dal cuore alla amata comunità italiana dell’Argentina, che ha tanto amato. Familia”. Con questa comunicazione sul profilo Facebook dii familiari hanno dato notizia della sua morte per-19. Da qualche giorno aveva compiuto 83 anni, essendo nato l’8 gennaio 1939 a Pescara, da dove nel 1950 era emigrato in Argentina. Avevo incontratodue volte a ...

Advertising

Laprimapagina : Scompare a Buenos Aires, vittima del Covid, il giornalista Walter Ciccione -

Ultime Notizie dalla rete : Scompare Buenos

La Prima Pagina

...ottenuto 38 mila voti in tutto il Sudamerica " sintetizza Becchi - E solo in alcuni seggi di... ingresso alla stampa vietato dall'ambasciata....qui c'è sempre qualcosa che. Come la ...Good News Bambino dedica partita di calcio alla mamma scomparsa da poco, gli avv[...] Un giovane giocatore di una squadra diAires nonostante il lutto per la perdita di [...] Beethoven non è ...Con questa comunicazione sul profilo Facebook di Walter Ciccione i familiari hanno dato notizia della sua morte per Covid-19. Da qualche giorno aveva compiuto 83 anni, essendo nato l’8 gennaio 1939 a ...L’Aquila. "Siamo spiacenti di comunicare la scomparsa di Walter nel pomeriggio di lunedì 17 gennaio a seguito del coronavirus. Siamo profondamente grati per tutti i messaggi e il sostegno ricevuto in ...