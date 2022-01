Scivolone per Delia Duran: “Soleil cercami su Wikipedia”, ma la pagina non esiste (Di sabato 22 gennaio 2022) Delia Duran ieri sera al Grande Fratello Vip ha citato la sua pagina su Wikipedia dopo che Soleil Sorge, Durante il loro ennesimo battibecco, le ha rinfacciato di essere lì solo perché moglie di Alex Belli. “Io non sono entrata perché sono la moglie di Alex Belli, sono entrata perché sono Delia Duran cercami su Wikipedia“, la lapidaria risposta della pantera sud americana. Un aereo vola sulla casa del Gf Vip per Soleil e Alex e Delia non regge il colpo e molla il marito in diretta. Stasera si torna a parlare di quanto successo nei giorni scorsi all’interno del loft di Cinecittà e dopo un faccia a faccia con Belli le due donne si trovano da sole in salone: «Credo che nel vero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 gennaio 2022)ieri sera al Grande Fratello Vip ha citato la suasudopo cheSorge,te il loro ennesimo battibecco, le ha rinfacciato di essere lì solo perché moglie di Alex Belli. “Io non sono entrata perché sono la moglie di Alex Belli, sono entrata perché sonosu“, la lapidaria risposta della pantera sud americana. Un aereo vola sulla casa del Gf Vip pere Alex enon regge il colpo e molla il marito in diretta. Stasera si torna a parlare di quanto successo nei giorni scorsi all’interno del loft di Cinecittà e dopo un faccia a faccia con Belli le due donne si trovano da sole in salone: «Credo che nel vero ...

Advertising

TV7Benevento : SCIVOLONE DEL BENEVENTO AD ALESSANDRIA. GIALLOROSSI SCONFITTI PER 2-0... - angelic81409779 : #gfvip Sonia ha dato l'immunità a Sophie solo perché pensava d'irritare Adriana che l'aveva data a Jessica per lo s… - infoitcultura : Gf Vip, scivolone per Delia Duran: «Soleil cercami su Wikipedia». Ma la pagina non esiste. Il dettaglio che no - Caterina8818 : @Saida_Samantha Mi segno questo tweet per quando farà un altro scivolone - mesorottaercazz : RT @sissssina: Sono delusa ed incazzata dalla f-word detta da Nathalie? SI La condanno e la cancello per questo scivolone? NO accetto le c… -