Sci alpino | startlist SuperG Cortina d’Ampezzo | programma | orario | tv | streaming | pettorali delle italiane

(Di sabato 22 gennaio 2022) Domenica 23 gennaio (ore 11.45) si disputerà ildi, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci. Si conclude il fine settimana sull’OlimpiaTofane con la seconda gara veloce dopo la discesa libera di sabato. Sofia Goggia si è imposta nella PerlaDolomiti e va a caccia di una spettacolare doppietta, fondamentale per rafforzare il primato nella classifica di specialità e avvicinarsi a Mikaela Shiffrin nella graduatoria generale. La Campionessa Olimpica di discesa libera ha optato per il pettorale numero 13. Tra le pretendenti alla vittoria figurano la ceca Ester Ledecka (Campionessa Olimpica, pettorale numero 1), le austriache Tamara Tippler e Mirjam Puchner (3 e 6), le svizzere Corinne Suter e Jasmine Flury (11 e 12), l’austriaca ...

"L'anno scorso sono arrivata due volte quarta ai Campionati del Mondo di sci alpino e questo terzo posto è per me un piccolo riscatto. Sono contenta del podio ma non troppo della mia prestazione: ho ...Domenica 23 gennaio (ore 11.45) si disputerà il superG di Cortina d'Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Si conclude il fine settimana sull'Olimpia delle Tofane con la ...Domenica 23 gennaio (ore 13.30) si disputerà la seconda discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Secondo atto veloce sulla mitica Streif, una delle pi ...