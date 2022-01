Sci alpino | sono 109 le vittorie italiane nella Coppa del Mondo femminile Goggia a -1 da Brignone!

Advertising

Gazzetta_it : Sofia: “Una delle vittorie più belle della carriera: mi scoppia il cuore” #Goggia - Eurosport_IT : Sofia Goggia rischia ma vince: straordinaria! ???????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Cortina | #Goggia - Eurosport_IT : Che bello rivedere Giuliano Razzoli sul podio ???????? Il video della premiazione: - sportface2016 : #Scialpino, highlights discesa libera femminile #Cortina 2022: vince Sofia #Goggia (VIDEO) - FF_AAediPolizia : RT @GDF: Sport invernali Coppa del Mondo sci alpino: Sofia Goggia è prima nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo! Per l’atleta delle #Fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

... la passione per la montagna gli viene trasmessa da papà Salvatore , militante nel soccorsodella Guardia di finanza, infatti, appena quattordicenne, inizia a praticare lod'alpinismo, ...Una gioia debordante. Sofia Goggia parla a ruota libera, è un fiume in piena dopo la splendida vittoria sulle Tofane: 'È stata una discesa incredibile, ho preso tanto vento, non vedevo dove mettere i ...Sofia Goggia ha vinto la discesa di Cortina d'Ampezzo, siglando il diciassettesimo successo personale, che assume ancor più valore dato che rappresenta il sigillo numero 109 in Coppa del Mondo per l'I ...Kitzbuehel. Alex Vinatzer è al comando dopo la prima manche dello slalom di Kitzbuehel valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L'altoatesino chiude in 50"5 ...