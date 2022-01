Sci alpino, quali convocati dell’Italia per Pechino 2022? Ultimo ballottaggio, chi rischia l’esclusione (Di sabato 22 gennaio 2022) Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sono ormai dietro l’angolo. Mancano soltanto un paio di settimane ai Giochi, che andranno in scena dal 2 al 20 febbraio nella capitale cinese (e dintorni). L’Italia dello sci alpino maschile avrà a disposizione soltanto sette posti: un contingente ridotto a causa del regolamento decisamente arzigogolato e non recepito correttamente in ogni sua singola sfumatura. La pattuglia azzurra non sarà nutrita come avremmo sperato e avrà due carte in meno rispetto al settore femminile (che ha tra l’altro rinunciato a ulteriori due posti in fase di ricollocazione). Siamo ormai alla stretta finale e il Direttore Tecnico sta tirando le fila prima di comunicare le convocazioni per le Olimpiadi Invernali 2022. Chi saranno i sette atleti che rappresenteranno l’Italia nello sci ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) Le Olimpiadi Invernali disono ormai dietro l’angolo. Mancano soltanto un paio di settimane ai Giochi, che andranno in scena dal 2 al 20 febbraio nella capitale cinese (e dintorni). L’Italia dello scimaschile avrà a disposizione soltanto sette posti: un contingente ridotto a causa del regolamento decisamente arzigogolato e non recepito correttamente in ogni sua singola sfumatura. La pattuglia azzurra non sarà nutrita come avremmo sperato e avrà due carte in meno rispetto al settore femminile (che ha tra l’altro rinunciato a ulteriori due posti in fase di ricollocazione). Siamo ormai alla stretta finale e il Direttore Tecnico sta tirando le fila prima di comunicare le convocazioni per le Olimpiadi Invernali. Chi saranno i sette atleti che rappresenteranno l’Italia nello sci ...

Advertising

GDF : Sport invernali Coppa del Mondo sci alpino: Sofia Goggia è prima nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo! Per l’a… - Eurosport_IT : SUCCEDE DI TUTTO A KITZBÜHEL! ?????? Il 35enne Dave Ryding è il primo britannico a vincere una gara di coppa del mond… - Gazzetta_it : Sofia: “Una delle vittorie più belle della carriera: mi scoppia il cuore” #Goggia - Eloby6 : RT @RaiPlay: ???? IMMENSA SOFIA! ???? La Goggia vince la discesa di Cortina d'Ampezzo davanti al pubblico di casa ?? ? È il sesto successo in s… - GiovanniMario12 : RT @GDF: Sport invernali Coppa del Mondo sci alpino: Sofia Goggia è prima nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo! Per l’atleta delle #Fi… -