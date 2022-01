Sci alpino | Giuliano Razzoli deluso al termine della seconda manche di Kitzbuehel | “Ho letto male l’ultimo dosso”

Advertising

GDF : Sport invernali Coppa del Mondo sci alpino: Sofia Goggia è prima nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo! Per l’a… - Gazzetta_it : Sofia: “Una delle vittorie più belle della carriera: mi scoppia il cuore” #Goggia - Eurosport_IT : Sofia Goggia rischia ma vince: straordinaria! ???????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Cortina | #Goggia - infoitsport : Sci alpino femminile, Coppa del mondo: nella discesa di Cortina trionfa Goggia, Marta Bassino lontana dalle posizio… - bettamodena : RT @Luca_Monta_: 'Sono molto dolorante ma fortunatamente tutta intera' Era proprio quello che volevamo sentir dire da Sofia Goggia dopo la… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Alle 10.15 prenderà il via la prima manche dello slalom maschile di Kitzbuehel, valido per la Coppa del Mondo di! Sarà una gara imperdibile con tanti pretendenti al podio, tra questi ...Dave Ryding vince lo slalom speciale di Kitzbuehel, tappa valevole per la Coppa del Mondo maschile di2021/2022. Il britannico fa segnare il miglior tempo in 1'41"26, precedendo i due norvegesi Lucas Braathen (+0"38) e Henrik Kristoffersen (+0"65). Il migliore degli azzurri è Tommaso Sala, ...Si è concluso con tanta amarezza per i colori azzurri lo slalom di Kitzbuehel, quinto appuntamento tra i pali snodabili nella stagione di Coppa del Mondo. Vince a sorpresa il britannico Dave Ryding ...Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Cortina d'Ampezzo, ma le altre azzurre non sono riuscite a strabiliare sull'Olympia delle Tofane, dove è andata in scena una prova valida per la Coppa del Mo ...