Sci alpino | Coppa del Mondo femminile | classifica generale aggiornata dopo discesa Cortina 2022

Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Cortina d'Ampezzo valida per la Coppa del Mondo di. L'azzurra ha completato la propria prova in 1'06.98, precedendo l'austriaca Ramona Siebenhofer (+0.20) e la ceca Ester Ledecka (+0.26). Per la campionessa bergamasca si tratta del sesto successo ...Sesto trionfo stagionale per una straordinaria Sofia Goggia, che dopo la brutta caduta dello scorso weekend in Austria, vince sulle Tofane una discesa quasi dimezzata per via del vento, con partenza ...CORTINA D'AMPEZZO. Ancora una magica Sofia Goggia. La bergamasca ha vinto la discesa libera di Cortina D'Ampezzo, tappa valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022. L’azzurra, sc ...CORTINA D'AMPEZZO - Oggi l’Italia dello sci alpino concentrato su Cortina con la classica discesa donne e con Sofia Goggia che dopo il miglior tempo in scioltezza nella ...