Sci alpino, classifica podi italiani in Coppa del Mondo: Sofia Goggia avvicina il 6° posto

Sofia Goggia ha ottenuto la 17ma vittoria in Coppa del Mondo con il successo odierno in discesa libera a Cortina d'Ampezzo, in Italia: oggi l'azzurra centra il 39° podio complessivo in carriera, ritoccando tra le altre statistiche, anche quella del numero totale di top 3 nel circuito maggiore. L'azzurra, che in stagione ha visto Dominik Paris allungare al sesto posto in solitaria nella graduatoria degli italiani più spesso sul podio nella storia, riesce a riavvicinarsi ulteriormente al collega ed ora si riporta a -2. Goggia con il piazzamento odierno totalizza in carriera 17 primi posti, 15 secondi e 7 terzi.

