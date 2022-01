Sci alpino, Alex Vinatzer leader a Kitzbuehel! Italia da sogno: 4° Razzoli, 8° Sala, 10° Gross! (Di sabato 22 gennaio 2022) Ottima prestazione dell’Italia nella prima manche dello slalom di Kitzbuehel. Sotto una fitta nevicata, Alex Vinatzer, partito con il pettorale numero 13, si esalta e chiude con il miglior tempo (50”59). Solita prestazione di coraggio per l’altoatesino, sempre al limite, ma molto efficace soprattutto nella parte alta, gestendo poi il vantaggio nella parte finale. Sarà una seconda manche spettacolare, con la lotta alla vittoria apertissima. Il francese Clement Noel è secondo a 9 centesimi da Vinatzer ed appena dietro dietro c’è il norvegese Sebastian Foss-Solevaag (+0.10). In lotta per il podio c’è anche Giuliano Razzoli, autore di un’ottima prova, che lo ha portato al quarto posto a 73 centesimi dal compagno di squadra. Sorprendente quinto posto per lo svizzero Marc Rochat, partito con il pettorale 29 ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) Ottima prestazione dell’nella prima manche dello slalom di Kitzbuehel. Sotto una fitta nevicata,, partito con il pettorale numero 13, si esalta e chiude con il miglior tempo (50”59). Solita prestazione di coraggio per l’altoatesino, sempre al limite, ma molto efficace soprattutto nella parte alta, gestendo poi il vantaggio nella parte finale. Sarà una seconda manche spettacolare, con la lotta alla vittoria apertissima. Il francese Clement Noel è secondo a 9 centesimi daed appena dietro dietro c’è il norvegese Sebastian Foss-Solevaag (+0.10). In lotta per il podio c’è anche Giuliano, autore di un’ottima prova, che lo ha portato al quarto posto a 73 centesimi dal compagno di squadra. Sorprendente quinto posto per lo svizzero Marc Rochat, partito con il pettorale 29 ...

