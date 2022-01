“Sappiamo chi l’ha uccisa”. Svolta nel giallo della vip 22enne: la scoperta choc della polizia (Di sabato 22 gennaio 2022) Morte di Gabby Petito, la Svolta. Prima la scomparsa, nel bel mezzo del viaggio attraverso gli Stati Uniti, poi il ritrovamento del cadavere della 22enne. Un viaggio di coppia documentato anche sui profili social dove Gabby e il fidanzato apparivano felici e innamorati, poi divenuto un drammatico capitolo di cronaca nera. Del fidanzato di Gabby, Brian Laundrie nessuna traccia fin quando anche i suoi resti furono trovati a ottobre nella Riserva Carlton, a North Port, in Florida. Brian Laundrie, il fidanzato della 22enne Gabby Petito, scomparsa a settembre durante un viaggio attraverso gli Stati Uniti e successivamente ritrovata morta, aveva ammesso di averla uccisa. Lo ha reso noto l’Fbi, secondo cui Laundrie – che si è suicidato – ha confessato ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Morte di Gabby Petito, la. Prima la scomparsa, nel bel mezzo del viaggio attraverso gli Stati Uniti, poi il ritrovamento del cadavere. Un viaggio di coppia documentato anche sui profili social dove Gabby e il fidanzato apparivano felici e innamorati, poi divenuto un drammatico capitolo di cronaca nera. Del fidanzato di Gabby, Brian Laundrie nessuna traccia fin quando anche i suoi resti furono trovati a ottobre nella Riserva Carlton, a North Port, in Florida. Brian Laundrie, il fidanzatoGabby Petito, scomparsa a settembre durante un viaggio attraverso gli Stati Uniti e successivamente ritrovata morta, aveva ammesso di averla. Lo ha reso noto l’Fbi, secondo cui Laundrie – che si è suicidato – ha confessato ...

