Santori fuori controllo: "Berlusconi troglodita". Il suicidio della sardina: ma lo sa che Marina... (Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di elezione, rispunta la sardina. Naturalmente, per insultare con aria indignata il candidato di centrodestra. Questa volta tocca a Silvio Berlusconi definito «troglodita» dal capo banco delle Sardine Mattia Santori. Per annunciare che scenderà in piazza insieme al Popolo Viola lamenta di avere «34 anni e la maggior parte della mia vita l'ho condivisa, mio malgrado, con il troglodita che vedete qui sotto». Ovvero Berlusconi. Come ovvio a Santori non vanno bene nemmeno «Pera, Cartabia, Casellati» o altri nomi che non siano di sinistra. Santori, neo eletto con il Pd al Comune di Bologna, dice che gli «fa schifo la politica di oggi», ma soprattutto il «Berlusconismo» per i danni «collettivi e individuali». ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di elezione, rispunta la. Naturalmente, per insultare con aria indignata il candidato di centrodestra. Questa volta tocca a Silviodefinito «» dal capo banco delle Sardine Mattia. Per annunciare che scenderà in piazza insieme al Popolo Viola lamenta di avere «34 anni e la maggior partemia vita l'ho condivisa, mio malgrado, con ilche vedete qui sotto». Ovvero. Come ovvio anon vanno bene nemmeno «Pera, Cartabia, Casellati» o altri nomi che non siano di sinistra., neo eletto con il Pd al Comune di Bologna, dice che gli «fa schifo la politica di oggi», ma soprattutto il «smo» per i danni «collettivi e individuali». ...

Advertising

MarcoCiarmatori : Non ne sbaglia uno di tweet oh. Collegatissimo al sentiment del paese. Dopo che gli hanno fatto fuori Morisi ha pre… - valerio_santori : Oh, va bene Sensi, ma parliamo pure di ranocchione. Sempre pronto in questi anni, mai una parola fuori posto... Ogg… - valerio_santori : RT @LucianoDavite: @valerio_santori Che sia stato un grandissimo portiere è fuori discussione. Che abbia ultimamente subito una leggera fle… - LucianoDavite : @valerio_santori Che sia stato un grandissimo portiere è fuori discussione. Che abbia ultimamente subito una legger… -