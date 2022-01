Sanremo 2022, Roberta Capua ha il Covid: sarà presente? Positivi anche un musicista e tre coristi (Di sabato 22 gennaio 2022) Roberta Capua è risultata positiva al Covid-19, conduttrice di “PrimaFestival“, anteprima della kermesse sanremese, in compagnia di Paola Di Benedetto e Ciro Priello dei The Jackal. La notizia, anticipata dal sito Dagospia, non è stata commentata dalla conduttrice la cui presenza è ora in dubbio. La trasmissione debutterà infatti sabato 29 gennaio, subito dopo il Tg1 della 20 e prima dei “Soliti Ignoti”, non martedì 1° febbraio, giorno dell’inizio di “Sanremo 2022”. Resta da capire se la conduttrice di “Estate in Diretta” riuscirà a negativizzarsi in tempo o si procederà con una sostituzione. Non si tratta del primo caso di Covid-19 a “Sanremo 2022”, tra i big in gara il primo artista positivo è stato il rapper e cantante Aka7even che dovrebbe però ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022)è risultata positiva al-19, conduttrice di “PrimaFestival“, anteprima della kermesse sanremese, in compagnia di Paola Di Benedetto e Ciro Priello dei The Jackal. La notizia, anticipata dal sito Dagospia, non è stata commentata dalla conduttrice la cui presenza è ora in dubbio. La trasmissione debutterà infatti sabato 29 gennaio, subito dopo il Tg1 della 20 e prima dei “Soliti Ignoti”, non martedì 1° febbraio, giorno dell’inizio di “”. Resta da capire se la conduttrice di “Estate in Diretta” riuscirà a negativizzarsi in tempo o si procederà con una sostituzione. Non si tratta del primo caso di-19 a “”, tra i big in gara il primo artista positivo è stato il rapper e cantante Aka7even che dovrebbe però ...

