Sanremo 2022, Rettore: “Sono cresciuta dalle suore a suon di calci in culo ma le Suore sono una presenza per me positiva. Peccato che la Curia si mise di mezzo” (Di sabato 22 gennaio 2022) Donatella Rettore torna sul palco del Teatro Ariston di Sanremo a 28 anni di distanza dalla sua partecipazione al Festival con “Di Notte Specialmente”. Stavolta ci sarà assieme a Ditonellapiaga per far divertire e ballare sulle note di “Chimica”. Un duo inedito, due generazioni a confronto e Rettore stessa è molto contenta, come ha rivelato durante un incontro con la stampa, di potersi rivolgere ai giovani: “I ragazzi e le ragazze di oggi hanno perso la loro giovinezza a causa del Covid in questi due anni e mezzo. A Sanremo vogliamo dare un po’ di gioia: vaccinatevi per favore per poi buttare le mascherine nel cesso!”. Travolgente, ironica, dolce e malinconica Rettore spende belle parole per Ditonellapiaga: “sono felice di averla conosciuta. Quando mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Donatellatorna sul palco del Teatro Ariston dia 28 anni di distanza dalla sua partecipazione al Festival con “Di Notte Specialmente”. Stavolta ci sarà assieme a Ditonellapiaga per far divertire e ballare sulle note di “Chimica”. Un duo inedito, due generazioni a confronto estessa è molto contenta, come ha rivelato durante un incontro con la stampa, di potersi rivolgere ai giovani: “I ragazzi e le ragazze di oggi hanno perso la loro giovinezza a causa del Covid in questi due anni e. Avogliamo dare un po’ di gioia: vaccinatevi per favore per poi buttare le mascherine nel cesso!”. Travolgente, ironica, dolce e malinconicaspende belle parole per Ditonellapiaga: “felice di averla conosciuta. Quando mi ...

Advertising

IlContiAndrea : #Sanremo2022, la serata cover: Emma canta Britney Spears con Michielin. Achille Lauro con Loredana Berté, Aka7even… - fattoquotidiano : Genova, in appello confermate le assoluzioni per i dipendenti del Comune di Sanremo “assenteisti” per la procura - IlContiAndrea : Apprezzo sempre la sua sincerità. #Sangiovanni: “Ho paura di morire, temo anche che non si riesca a trovare una vi… - RadioDueLaghi : Il fandom ufficiale di Michele Merlo ha lanciato un appello ad Amadeus chiedendo che il cantautore sia ricordato su… - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Sanremo 2022, Rettore: “Sono cresciuta dalle suore a suon di calci in culo ma le Suore sono una presenza per me positiva.… -