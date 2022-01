Salvini | La proposta del candidato spetta al centrodestra

Leggi su agi

(Di sabato 22 gennaio 2022) AGI - Il vertice disul Quirinale si terrà nel primo pomeriggio, alle 16 come riferiscono fonti Parlamentari, e potrebbe rappresentare il crocevia per l'elezione del Capo dello Stato. Un vertice che si terrà interamente da remoto: i leader della coalizione si sarebbero dovuti trovare a Roma, come nelle ultime occasioni, nel pomeriggio, per dare a tempo a tutti di rientrare nella capitale. Tuttavia, dopo che aver appreso che Silvio Berlusconi non avrebbe partecipato in presenza alla riunione anche gli altri hanno deciso che si sarebbero collegati da remoto. Il nodo da sciogliere è ancora quello relativo alla candidatura di Berlusconi e ruota attorno a due domande fondamentali: il Cavaliere si ritirerà? Nel caso si ritiri, avanzerà un nome per il Colle? Stando al senatore di Idea-Cambiamo (e profondo conoscitore del presidente di Forza Italia), Paolo ...