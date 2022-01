Salvini brucia altri candidati. Oggi il vertice di Centrodestra. Aspettando l’annuncio del Cav il leader della Lega impallina in un colpo solo Casellati e Moratti (Di sabato 22 gennaio 2022) Matteo Salvini brucia nomi per il Quirinale come spicchi d’aglio dimenticati a friggere in padella, mentre Silvio Berlusconi è intenzionato a tirare dritto. “Contro ogni pronostico e contro tutti”, come dicono, quasi rassegnati a sopportare l’ambizione del fondatore, da Forza Italia. A poche ore dal vertice convocato per Oggi a Roma, Il Centrodestra vive ore di grande confusione, pur affannandosi ad ostentare “unità e compattezza” di circostanza. E a raccontare di un “clima cordiale” nella telefonata avvenuta tra i principali leader. AL BIVIO. Dopo il rinvio dei giorni scorsi (leggi l’articolo), è stato organizzato l’atteso summit in cui il leader di Forza Italia è chiamato a sciogliere la riserva per la sua candidatura alla Presidenza ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 22 gennaio 2022) Matteonomi per il Quirinale come spicchi d’aglio dimenticati a friggere in pa, mentre Silvio Berlusconi è intenzionato a tirare dritto. “Contro ogni pronostico e contro tutti”, come dicono, quasi rassegnati a sopportare l’ambizione del fondatore, da Forza Italia. A poche ore dalconvocato pera Roma, Ilvive ore di grande confusione, pur affannandosi ad ostentare “unità e compattezza” di circostanza. E a raccontare di un “clima cordiale” nella telefonata avvenuta tra i principali. AL BIVIO. Dopo il rinvio dei giorni scorsi (leggi l’articolo), è stato organizzato l’atteso summit in cui ildi Forza Italia è chiamato a sciogliere la riserva per la sua candidatura alla Presidenza ...

