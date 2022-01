Salernitana-Napoli ancora in dubbio: le ultime sul possibile rinvio del match (Di sabato 22 gennaio 2022) L’ultimo bollettino presentato dalla Salernitana contava 8 positivi: a queste condizioni il derby campano dovrebbe comunque avere luogo domani alle 15:00. Nella giornata di oggi, però verrà effettuato un nuovo giro di tamponi e ulteriori controlli per i giocatori da poco negativizzati. Colantuono nella giornata di ieri ha espresso i suoi dubbi circa il protocollo della Lega: “Se i calciatori negativizzati non superano la visita medica, come dovranno essere considerati? Rientrano nel 35% oppure no?“. FOTO: Getty Images – Salernitana Una nota relativa a questa questione, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è stata inoltrata alla Lega di Serie A. Oggi ci sarà un nuovo monitoraggio anche per i due giocatori positivi in isolamento da una settimana, ma ci sono altri calciatori che hanno manifestato dei sintomi sospetti. ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 22 gennaio 2022) L’ultimo bollettino presentato dallacontava 8 positivi: a queste condizioni il derby campano dovrebbe comunque avere luogo domani alle 15:00. Nella giornata di oggi, però verrà effettuato un nuovo giro di tamponi e ulteriori controlli per i giocatori da poco negativizzati. Colantuono nella giornata di ieri ha espresso i suoi dubbi circa il protocollo della Lega: “Se i calciatori negativizzati non superano la visita medica, come dovranno essere considerati? Rientrano nel 35% oppure no?“. FOTO: Getty Images –Una nota relativa a questa questione, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è stata inoltrata alla Lega di Serie A. Oggi ci sarà un nuovo monitoraggio anche per i due giocatori positivi in isolamento da una settimana, ma ci sono altri calciatori che hanno manifestato dei sintomi sospetti. ...

