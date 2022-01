Sabrina Ghio è incinta e adesso piange di gioia dopo la malattia (Di sabato 22 gennaio 2022) Sabrina Ghio è incinta, adesso può dirlo. L’ex ballerina di Amici, l’ex protagonista di Uomini e Donne, ha scelto un video per annunciare la sua seconda gravidanza, l’arrivo del secondo figlio. piange ma questa volta di gioia, sorride ma questa volta Sabrina Ghio lo fa davvero e non per nascondere il dolore che ha provato negli ultimi mesi. Aspetta il secondo figlio, renderà padre il compagno che la adora. Carlo Negri le ha tenuto la mano nel periodo più buio. In estate un’operazione chirurgica, la scoperta della malattia, per fortuna un tumore scoperto in fase iniziale. Ha avuto tanta paura e oggi con delle immagini tenerissime rivela a tutti la sua felicità. Sabrina Ghio presto mamma per la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 22 gennaio 2022)può dirlo. L’ex ballerina di Amici, l’ex protagonista di Uomini e Donne, ha scelto un video per annunciare la sua seconda gravidanza, l’arrivo del secondo figlio.ma questa volta di, sorride ma questa voltalo fa davvero e non per nascondere il dolore che ha provato negli ultimi mesi. Aspetta il secondo figlio, renderà padre il compagno che la adora. Carlo Negri le ha tenuto la mano nel periodo più buio. In estate un’operazione chirurgica, la scoperta della, per fortuna un tumore scoperto in fase iniziale. Ha avuto tanta paura e oggi con delle immagini tenerissime rivela a tutti la sua felicità.presto mamma per la ...

