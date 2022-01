Sabrina Ghio è di nuovo incinta: la gioia dopo il periodo di dolore per l’influencer di Uomini e Donne (Di sabato 22 gennaio 2022) Grande felicità in casa Uomini e Donne: Sabrina Ghio è di nuovo incinta. L’annuncio è stato fatto proprio dalla diretta interessata, che ha pubblicato su Instagram un video che mostra un pancino di inequivocabile natura. Per Sabrina Ghio ed il compagno Carlo Negri si tratta della seconda gravidanza, dopo la figlia Penelope. Per la coppia è un momento di serenità che segue alcune difficoltà legate alla salute dell’influencer romana. Sabrina Ghio e il post dell’annuncio gravidanza: “Solo io so quanto ho pianto” È con un video molto romantico che la vede protagonista -insieme alla figlia Penelope– che Sabrina Ghio annuncia di aspettare un altro ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 22 gennaio 2022) Grande felicità in casaè di. L’annuncio è stato fatto proprio dalla diretta interessata, che ha pubblicato su Instagram un video che mostra un pancino di inequivocabile natura. Pered il compagno Carlo Negri si tratta della seconda gravidanza,la figlia Penelope. Per la coppia è un momento di serenità che segue alcune difficoltà legate alla salute delromana.e il post dell’annuncio gravidanza: “Solo io so quanto ho pianto” È con un video molto romantico che la vede protagonista -insieme alla figlia Penelope– cheannuncia di aspettare un altro ...

ParliamoDiNews : Uomini e Donne, Sabrina Ghio è incinta: secondo figlio in arrivo #uomini #donne #sabrina #ghio #incinta #figlio… - telodogratis : Uomini e donne, Sabrina Ghio mamma bis: il dolce annuncio sui social - Novella_2000 : Ex tronista di Uomini e donne molto amata dal pubblico è incinta per la seconda volta - cercounnome : sabrina ghio incinta frigno che mini - ParliamoDiNews : Uomini e Donne, Sabrina Ghio è incinta: l’annuncio! | Isa e Chia #uomini #donne #sabrina #ghio #incinta #lannuncio… -