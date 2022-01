Rugby, Coppa Italia: sarà Petrarca Padova-Fiamme Oro la finalissima (Di sabato 22 gennaio 2022) Si è conclusa la prima fase della Coppa Italia di Rugby e con solo due partite in programma oggi gli occhi erano puntati sullo spareggio tra Calvisano e Fiamme Oro che valeva l’accesso alla finalissima contro il Petrarca Padova, già qualificato. E a staccare il biglietto, al termine di un match avvincente, sono stati i poliziotti di Pasquale Presutti. Fiamme Oro che partono benissimo e al 2’ vanno in meta con Cornelli per lo 0-7. Al 5’ calcio piazzato di Hugo che accorcia, nuovamente Hugo dalla piazzola al 14’, ma al 18’ è Di Marco a riallungare sempre dalla piazzola per gli ospiti. Al 20’ meta di Izekor, non trasformata, e Calvisano che per la prima volta va in vantaggio 11-10. Si bloccano, un po’, gli attacchi e si arriva al 37’ prima che il solito ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) Si è conclusa la prima fase delladie con solo due partite in programma oggi gli occhi erano puntati sullo spareggio tra Calvisano eOro che valeva l’accesso allacontro il, già qualificato. E a staccare il biglietto, al termine di un match avvincente, sono stati i poliziotti di Pasquale Presutti.Oro che partono benissimo e al 2’ vanno in meta con Cornelli per lo 0-7. Al 5’ calcio piazzato di Hugo che accorcia, nuovamente Hugo dalla piazzola al 14’, ma al 18’ è Di Marco a riallungare sempre dalla piazzola per gli ospiti. Al 20’ meta di Izekor, non trasformata, e Calvisano che per la prima volta va in vantaggio 11-10. Si bloccano, un po’, gli attacchi e si arriva al 37’ prima che il solito ...

CanaleOvale : Calvisano-Fiamme Oro di Coppa Italia: finita 34-34, partita davvero al cardiopalma ma che tanti forse non sapevano… - gazzettamantova : Rugby, il Viadana riapre lo Zaffanella per Coppa Italia: quante sorprese con Piacenza In campo (sabato, ore 15) dop… - Rugbymeet : L'ultima giornata di Coppa Italia. Calvisano-Fiamme Oro unica partita in diretta #coppaitalia #rugby #formazioni - piazzarugby : RT @FiammeOroRugby: ?? FINALMENTE SI GIOCA! ?? @RugbyCalvisano vs Fiamme Oro Rugby ?? Semifinale Coppa Italia ?? San Michele ?? Tra poche ore! ?… - PiacenzaPress : Rugby - Coppa Italia: i Lyons tornano in campo oltre un mese di stop -