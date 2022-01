Rovello Porro | auto contro il guard-rail a lato della ferrovia

(Di sabato 22 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Momenti di paura ieri sera aper un’fuorillo finitailche costeggia la linearia Saronno-Como. L’incidente si è verificato poco dopo le 21 in via Dante, all’altezza del civico 175. Qui, per cause in corso di accertamento, un giovane di 28 anni ha perso illlopropria tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Incidente stradale ieri sera a, in via Dante, attorno alle 21. Si registra un ferito. Sul posto per soccorsi, sgombero della carreggiata e rielivi, due mezzi dei Vigili del fuoco di Lomazzo, il personale medico del ...Incidente a: ferito un 28enne in via Dante. Incidente a: ferito un 28enne Nella serata di ieri, venerdì 21 gennaio 2022, si é verificato un incidente in via Dante a. ...Erano circa le nove di ieri sera 21gennaio quando un'auto è uscita fuoristrada ed è andata a schiantarsi contro il guardrail. Non si conoscono le dinamiche dell'incidente. Ferito un ragazzo di 28 anni ...ROVELLO PORRO – Incidente stradale ieri sera alle 21 in via Dante Alighieri a Rovello Porro, dove una automobile è uscita di strada: sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di ...