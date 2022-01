Roma, sit-in No Green Pass. Poche decine di manifestanti a San Giovanni: massiccia presenza di forze dell’ordine (Di sabato 22 gennaio 2022) Alcune decine di manifestanti si sono riuniti a Roma sotto il Monumento a San Francesco, a piazza di Porta San Giovanni per protestare contro il Green Pass. Il piccolo gruppo di manifestanti ha esposto cartelli e striscioni, illustrando le ragioni di contrarietà ai provvedimenti di contenimento del virus. La piazza è stata monitorata dalle forze dell’ordine. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Alcunedisi sono riuniti asotto il Monumento a San Francesco, a piazza di Porta Sanper protestare contro il. Il piccolo gruppo diha esposto cartelli e striscioni, illustrando le ragioni di contrarietà ai provvedimenti di contenimento del virus. La piazza è stata monitorata dalle. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

