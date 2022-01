Roma, caos nella metro Rebibbia: guardia giurata aggredita spara due volte (Di sabato 22 gennaio 2022) caos ieri sera alla fermata metro di Rebibbia dove una guardia giurata, aggredita da un gruppo di giovani ubriachi, ha esploso due colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio. Poco prima era intervenuta in soccorso di un giovane a sua volta preso di mira dal branco. Sul posto sono quindi giunti i Carabinieri allertati su quanto stava accadendo. E’ successo ieri sera intorno alle 22.00. La stazione della metro è rimasta chiusa fino ad oltre l’1.30. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 22 gennaio 2022)ieri sera alla fermatadidove unada un gruppo di giovani ubriachi, ha esploso due colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio. Poco prima era intervenuta in soccorso di un giovane a sua volta preso di mira dal branco. Sul posto sono quindi giunti i Carabinieri allertati su quanto stava accadendo. E’ successo ieri sera intorno alle 22.00. La stazione dellaè rimasta chiusa fino ad oltre l’1.30. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

